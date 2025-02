Rompipallone.it - Milan, tutto fatto per il rinnovo di contratto: firma fino al 2030

per ildidel pilastro rossonero: accordo per un prolungamento fino al 2030 e firma attesa a breve.Manca sempre meno alla gara di ritorno dei play-off di Champions League trae Feyenoord. Una partita cruciale per il proseguo di stagione della squadra rossonera, consapevole dell’obbligo di ribaltare il risultato negativo maturato nella gara d’andata dopo una prestazione preoccupante.Una gara importantissima anche per Sergio Conceicao che, in caso di mancata qualificazione agli ottavi di finale del torneo, vedrebbe allontanarsi sensibilmente la possibilità di proseguire la sua avventura in rossonero anche la prossima stagione. Intanto, a poche ore dal fischio d’inizio del match, arriva una notizia importante sul fronte rinnovi, con Tijjani Reijnders pronto a prolungare fino al 2030.