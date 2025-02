Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceiçao come Simone Inzaghi: ecco il dato che lascia tutti senza parole…

ilche nessuno si aspettava e che smentisce tutte le critiche sulPoco equilibrio, modulo sbagliato, troppi attaccanti, difesa troppo molle. Eppure ilha la terza miglior difesa del campionato di Serie A. Certo, i numeri sono sempre da prendere con le pinze e delle volte non rappresentano la realtà. È, però, giusto dare alquello che è del: ovvero 24 reti subite in 25 gare di campionato. Gli stessi che hanno subito i nerazzurri di, che solitamente avevano una difesa più solida. Certo è che, a guardare le statistiche, è davvero difficile da credere che iloccupi la settima casella della classifica, contro la seconda piazza dell’Inter, in piena lotta per lo scudetto. I rossoneri, invece, cercano un posto nelle prime quattro/cinque per ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League.