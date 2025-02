Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “Se tu dici a tua moglie, ogni giorno …” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Zlatan, Senior Advisor della proprietà per il, ha fatto sorridere in conferenza alla vigilia del match contro il FeyenoordIeri, aello, conferenza stampa per Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, alla vigilia di-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025. Per l'occasione, Ibra ha fatto sorridere tutti, lasciandosi andare ad una 'similitudine amorosa'. Guarda il