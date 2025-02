Serieanews.com - Milan, Gimenez con lo sconto: così potrebbe costare il 30% in meno

Ilsi prepara al playoff di Champions League, intanto Ibrahimovic “prega” Santiagocostargli 10 milioni in più (o in, “salasso”da evitare:10 milioni in più (Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comImmaginate di comprare un’auto di lusso, pagare una cifra importante e poi scoprire che, nel giro di poche settimane, dovete versare un altro 30% circa al venditore. Oppure, al contrario, che il venditore vi chiami dopo qualche settimana e vi restituisca il 30% di quanto speso in fase d’acquisto.Sembra strano, vero? Bene, questa è esattamente la situazione in cuitrovarsi ilcon Santi. Stasera i rossoneri si giocano il futuro in Champions League contro il Feyenoord, l’ex squadra del centravanti messicano, e il risultato avrà un peso non solo sportivo ma anche economico.