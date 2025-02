Sololaroma.it - Milan-Feyenoord streaming gratis: La diretta live di Champions è qui

La qualificazione agli ottavi di finale diLeague 2024/25 è ancora in bilico. Il, dopo la sconfitta subita al “De Kuip” per 1-0 con il gol di Paixao, è chiamato a una prestazione impeccabile per superare ile proseguire nella competizione. La squadra di Sergio Conceição dovrà imporsi con almeno due reti di scarto per evitare i supplementari e garantirsi l’accesso alla fase successiva.Quando si gioca: data e orarioL’attesa sfida di ritorno dei playoff diè in programma martedì 18 febbraio 2025, con fischio d’inizio previsto alle 18:45. Il palcoscenico sarà lo Stadio San Siro, dove i rossoneri cercheranno di ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico.Dove vederein TV eIl match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.