Milan-Feyenoord parla Van Bommel

Van“Leao mi ricorda due miei compagni del Bayern, deve convincersi a fare questo. Reijnders è un team player. E Ibra ha il Dna del club”Le parole di Mark Van, ex centrocampista olandese del, sulla sfida di Champions League contro il.Mark Vanha giocato neled è olandese. Adesso fa l’allenatore ed è la persona giusta per analizzare il ritorno di Champions League con ilche stasera chiama il Diavolo a rimontare a San Siro lo svantaggio maturato a Rotterdam. Ecco la sue parole a La Gazzetta dello Sport.LA GARA D’ANDATA – “Condivido in pieno quello che hanno detto Conceiçao e i giocatori a fine partita. È stato unpoco intenso, a cui è mancata aggressività. Dispiace perché parliamo di un gruppo molto competitivo, di altissima qualità, che però fatica a esprimersi da squadra.