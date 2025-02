.com - Milan-Feyenoord: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Iltorna in campo in Champions League. I rossoneri ospitano a San Siro iloggi, martedì 18 febbraio, nel ritorno dei playoff. All’andata gli olandesi si erano imposti 1-0 grazie al gol di Paixao, per conquistarsi l’accesso agli ottavi di finale agli uomini di Conceicao servirà quindi vincere con almeno due gol di scarto. La sfida traè in programma oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 21. Ecco le(4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao(4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaartsarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport.