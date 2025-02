Milan-Feyenoord espulsione per Hernandez | cos’è successo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Clamorosadi Theoin, ritorno dei playoff di Champions League a San Siro. Al 52', sull'1-0 per i rossoneri, la squadra di Conceicao è rimasta in dieci dopo il doppio giallo all'esterno francese. Ma cos'è? Il terzino francese, già ammonito nel finale di primo tempo per una grossa ingenuità .