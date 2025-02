Internews24.com - Milan Feyenoord 1-1, i rossoneri sono fuori dalla Champions League: scongiurata l’opzione derby con l’Inter agli ottavi! I dettagli

di Redazione, la squadra di Sergio Conceicao viene eliminata dolandesi: nienteconIlè ufficialmentedopo il pareggio per 1-1 contro il. Decisivo il risultato dell’andata, terminata 1-0 per gli olandesi. La partita di ritorno, disputata a San Siro, è stata caratterizzata da un inizio fulminante per i, che hanno sbloccato il risultato al primo minuto con un gol di Santiago Giménez, ex giocatore del. Tuttavia, ilha subito un duro colpo nella ripresa quando Theo Hernandez è stato espulso al 51? per doppia ammonizione, la seconda per simulazione. Questo episodio ha cambiato completamente l’inerzia del match, consentendo aldi prendere coraggioIl gol del pareggio è arrivato al 73? con un colpo di testa di Julián Carranza, che ha concluso un’azione ben orchestrata da Hugo Bueno.