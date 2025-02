Juventusnews24.com - Milan Feyenoord 1-1, ecco la prima sorpresa di questa Champions League: Carranza gela San Siro ed elimina i rossoneri!

di Redazione JuventusNews241-1, isonoti dalla! Il verdetto dopo il pareggiolagrandedi: il, a un passo dagli ottavi nellafase campionato, è statoto ai playoff dalla quinta squadra in Olanda, il.Follia di Theo Hernandez che lascia in 10 ipassati in vantaggio con Gimenez: il gol diporta gli olandesi agli ottavi contro una tra Arsenal o Inter. Domani tocca alla Juve che vuole superare il turno contro il PSV.