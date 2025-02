Sololaroma.it - Milan-Feyenoord 1-1, Conceicao fuori dalla Champions: Carranza decisivo

La 2 giorni valida per i playoff diLeague è cominciata oggi 18 febbraio, con la prima di otto partite tutte da vivere. La prima di queste ha visto protagonista una delle nostre italiane, che è scesa in campo per ribaltare l’1-0 dell’andata. Stiamo parlando del, che ha affrontato ilalle 18:45 in quel dello stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, un pareggio che condanna di fatto i rossoneri all’eliminazioneCoppa Campioni.Partenza con il turbo da parte del Diavolo, che passa in vantaggio dopo solo 1? minuto. Pulisic la mette in area, spizzata di Thiaw e colpo di testa vincente di Gimenez. I padroni di casa premono ma gli ospiti tengono botta. Nella ripresa il copione cambia al 51?, con il secondo giallo sventolato a Theo Hernandez.