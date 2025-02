Tvplay.it - Milan, addio Champions: il pareggio col Feyenoord butta fuori i rossoneri, espulso Theo

IldallaLeague: ilcontro ilnel match di ritorno è stato decisivo per la corsa rossonera. Dopo aver perso il match di andata in Olanda, ilera chiamato a far sentire i muscoli e provare a centrare la vittoria per andare avanti inLeague. Il percorso di crescita deiin Europa è un aspetto fondamentale per la squadra di Sergio Conceicao, anche perchè ad oggi l’unico risultato plausibile resta un piazzamento proprio inpur sempre complesso da raggiungere.Leao disperato in campo durante il match contro ilinLeague (LaPresse) TvPlay.itEcco perchè anche i tifosi si aspettavano una risposta importante da parte della squadra, nella speranza di dare anche alla piazza un segnale chiaro che quanto detto dall’allenatore in queste settimane trovasse fondamento anche sul campo e nelle gambe dei calciatori .