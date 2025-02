Mikey Madison | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiSono bastati una manciata di film alla giovanissimaper conquistare le attenzioni di tutta Hollywood e lavorare con importanti autori e attori. Oggi, l’attrice divenuta celebre grazie al pluripremiato Anora è una delle interpreti più in voga e più richieste del momento, avendo dimostrato di possedere una capacità attoriale straordinaria. Quello davanti a lei, si prospetta dunque essere un futuro particolarmente radioso.Ecco 10chenon sai di.I film di1. Ha recitato in celebri film. L’attrice inizia la sua carriera recitando nel film Liza, Liza: Skies are Grey (2017), per poi recitare in Nostalgia (2018), Monster (2018) e C’era una volta. a Hollywood di Quentin Tarantino (2019), dove ha una piccola parte nel ruolo di uno dei membri della famiglia Manson (è la ragazza a cui Leonardo DiCaprio dà fuoco con il lanciafiamme).