Notizie.com - Migranti portati in Italia, il caso della nave ong fermata a Crotone: “Gravi violazioni, ricorreremo alla Corte costituzionale”

Il Tribunale diin queste ore ha rigettato un ricorso presentato dong tedesca Sos Humanity. L’intercettazione da parteguardia costiera libica era legittima.in, ilong: “” (SOS HUMANITY FOTO) – Notizie.comIlrisale al 2 dicembre 2023, quando ladi salvataggio nel mar Mediterraneo Humanity 1 è statadalle autoritàne a, in Calabria. I legali dell’organizzazione sono già pronti all’appello e a ricorrere.Dobbiamo fare un passo indietro per comprendere l’importanza delche potrebbe costituire, qualora un nuovo grado di giudizio dovesse ammettere il ricorso, un importantissimo precedente. Specie per il momento storico vissuto dpoliticana.