Secoloditalia.it - Migranti, Merz: “Meno ingressi e più rimpatri, altrove funziona”. Il cancelliere in pectore sceglie l’esempio Meloni

A 5 giorni dalle elezioni in Germania entra nel vivo la partita tra i quattro candidati al ruolo di. Il voto di domenica si preannuncia decisivo per i nuovi equilibri che potrebbero confermare il cambio di vento registrato un po’ in tutta in Europa. Prevedibile uno spostamento verso il centro della navigazione del governo con rafforzamento della Cdu a danno dei socialdemocratici. Il favorito nella corsa non a caso è Friedrich, leader dell’opposizione tedesca, capo della Cdu ( l’Unione cristiano-democratica), dopo le dimissioni nel 2021 di Angela Merkel. Gli altri tre aspiranti cancellieri sono ilin carica Olaf Scholz costretto alle dimissioni, l’attuale viceRobert Habeck e, per la prima volta, la leader di un partito di estrema destra (Afd), Alice Weidel.