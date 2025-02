Formiche.net - Migranti, l’Ue studia il modello Italia. Brunner da Meloni

Bruxelles promuove le politichene sull’immigrazione e lo fa in un momento in cui il quadro internazionale potrebbe peggiorare. La visita a Roma del commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus, conferma una convergenza di strategie che da tempo già Ursula von der Leyen aveva manifestato con Giorgiasul-Albania. All’orizzonte un altro passo riguarda il patto Ue sulla migrazione e l’asilo che secondo Brunnes non è abbastanza e sul quale vanno compiuti ulteriori progressi. L’incontro mette in luce, una volta di più, la sinergia esistente tra Bruxelles e Roma, su cui altri Paesi (anche se non membri) hanno puntato le loro attenzioni, come il Regno Unito.Obiettivo rimpatri“Siamo allineati su tutti gli argomenti di cui abbiamo discusso”. Le parole di Magnus(che ha incontrato anche i ministri Tajani e Piantedosi) dimostrano che il lavoro portato avanti in due anni e mezzo da Giorgiaha cambiato volto all’approccio europeo al tema in questione.