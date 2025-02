Migliori Browser per iPhone e iPad alternative a Safari

Leggi su .com

è ilpredefinito per, noto per la sua velocità e integrazione con l’ecosistema Apple. Tuttavia, non sempre soddisfa tutte le esigenze degli utenti, soprattutto quando si tratta di funzionalità avanzate, privacy o personalizzazione.Fortunatamente, l’App Store offre numeroseche possono migliorare la tua esperienza di navigazione. Ecco una selezione deiperche meritano di essere provati. Di seguito, igratuiti e alternativi aper.1) Google Chrome perè una delle scelte più popolari grazie alla sua perfetta sincronizzazione tra dispositivi. Se utilizzi Chrome su PC, Android o altri dispositivi, puoi accedere a cronologia, segnalibri e password in modo fluido. Offre anche funzionalità come la ricerca vocale, la traduzione automatica delle pagine e una modalità risparmio dati.