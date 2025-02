Ilgiorno.it - Michele Bernardi, ucciso dal carrello elettrico in un magazzino a Ono San Pietro. Era stato assunto quattro mesi fa

Ono San(Brescia) – Muore schiacciato da undeputato a movimentare bancali. È la fine terribile toccata ieri mattina a, quarantaquattrenne operaio di Berzo Demo che ha perso la vita sul lavoro, nell’azienda Comin Parfum di Ono San, in alta Valcamonica. Non erano nemmeno le 7,aveva appena timbrato il cartellino quando si è consumato il dramma. La maggior parte dei colleghi non era ancora arrivata nella fabbrica di via Ronchi a quell’ora. Stando alla ricostruzione effettuata finora dai carabinieri della compagnia di Breno, l’uomo,fa dalla Comin, ditta che produce cosmetici per la persona, la casa e l’automobile, in quel frangente si trovava da solo in unautomatizzato. Nessuno ha assistito alla tragedia.