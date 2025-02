Mi ha tradito E finisce qui | terremoto al Grande Fratello Lorenzo non torna indietro con lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè sempre più caos. La finale si avvicina, gli animi si scaldano ogni giorno di più e nella nuova puntata, quella di lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha cercato di vederci chiaro. In questi ultimi giorni difatti gli equilibri in casa si sono scombinati ancora una volta, soprattutto dopo la cena di San Valentino che è stata un vero disastro. Coppie una contro l’altra, nuove alleanze ma anche nuovi nemici. È successo di tutto.E così, per chi si fosse perso quella cena che doveva essere all’insegna dell’amore, il conduttore ha mandato in onda la clip e tirato in ballo lo scontro nato tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Non solo loro, ancheSpolverato si è messo in mezzo ed è arrivato a dire di aver messo “una croce sopra” al rapporto con la dottoressa.