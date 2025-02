Mi dispiace solo per una cosa Grande Fratello Alfonso parla dopo l’eliminazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nuovo eliminato delera difficile da scegliere perché ormai, arrivati quasi in dirittura d’arrivo, in nomination erano finiti tutti concorrenti ‘forti’, o comunque in ballo da mesi nella casa. Alla fine, come prevedevano molti sondaggi lanciati in rete in questi giorni, ad avere la peggio è statoD’Apice. L’ex protagonista di Temptation Island non è più in gioco al reality di Canale 5.Allo scontro finale sono arrivati lui e Iago Garcia, al ché molti hanno ritenuto impossibile che uscisse il concorrente più giovane, anche perché protagonista di molteplici dinamiche nelle ultime settimane oltre al fatto che l’attore spagnolo era stato ripescatoessere stato fatto fuori mesi fa proprio per volere del pubblico.Leggi anche: “Non lo accetto, ho visto cose brutte”.