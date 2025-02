Ilfattoquotidiano.it - Mi davano del pacifinto ma l’Ue doveva negoziare con Putin come sta facendo ora Trump

di Stefano Briganti Ho partecipato alle marce per la pace ogni volta che ho potuto. Dall’inizio della criminale violazione dei diritti internazionali di convivenza tra popoli rappresentata dall’invasione russa in Ucraina, ho fermamente voluto e sperato che l’orrore del conflitto terminasse non con il sangue ma con l’accordo. Per queste mie convinzioni sono stato spregevolmente etichettato”. Ho sempre rigettato il mantra “La pace si raggiunge con il sangue sul campo di battaglia” e perciò quando il 28 febbraio 2022 iniziarono gli incontri delle delegazioni russa e ucraina per trovare velocemente un accordo e terminare il criminale orrore, fui felice e speranzoso. Ma le volontà di potere e la forza dell’ideologia della parte “saggia” del mondo, cheopporsi a quella “criminale” che aveva iniziato l’orrore, chiusero velocemente quella fase.