Ilgiorno.it - Metropolitana M2, giovane operaio lievemente ferito da una benna

Milano, 25 febbraio 2025 – Incidente sul lavoro, per fortuna senza gravi conseguenze: undi 25 anni è rimasto, la scorsa notte a Milano, durante lavori di manutenzione all'interno dellanella stazione M2 di Famagosta. Ilè stato urtato per sbaglio dalladi una ruspa insieme a un collega di 59 anni, cadendo rovinosamente. Soccorsi entrambi da 118 e vigili del fuoco, nessuno dei due ha riportato lesioni gravi. Il 25enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzanoper traumi al capo e alla schiena ma indossava il casco che lo ha protetto. Il collega non ha avuto bisogno di ricorrere a cure. mediche. La circolazione dei mezzi, data l'ora, era sospesa.