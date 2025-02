Lortica.it - Metalmeccanici in sciopero il 21 febbraio: 8 ore di stop e presidio davanti a Confindustria Arezzo

Dopo oltre sei mesi di trattative infruttuose, la contrattazione per il rinnovo del contratto nazionaleresta in stallo a causa della rigidità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a opporsi alle richieste avanzate unitariamente da Fim, Fiom e Uilm. Nonostante il forte sostegno dimostrato dalle lavoratrici e dai lavoratori durante le prime otto ore di, le controparti industriali persistono nel rifiutare i contenuti della piattaforma sindacale, approvata da oltre il 90% dei dipendenti nei luoghi di lavoro.Per rompere l’impasse, Fim-Fiom-Uilm dihanno deciso di intensificare la mobilitazione. Oltre al blocco degli straordinari e della flessibilità, è stato proclamato unodi otto ore per venerdì 212025, con unalla sede diToscana Sud ad, dalle 10 alle 13.