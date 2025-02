Davidemaggio.it - Merde d’artiste

Leggi su Davidemaggio.it

è un’opera d’arte di Piero Manzoni. Ma di arte, in questo caso, c’è ben poco e Sanremo ne è diventato il crogiolo perfetto. Complici i social, si assiste da qualche tempo ad un divertente fenomeno di esaltazione del sè che fuori dal palco troverebbe la sua collocazione ideale nello studio di uno specialista. A Sanremo, invece, gli specialisti sono alcuni ‘colleghi’ che hanno normalizzato una patologia, umiliando un’intera categoria professionale. Il problema dell’ego smisurato di alcuni artistoidi sanremesi non sta, infatti, nelle loro idiote fanbase, drogate e aizzate a comando: non hanno gli strumenti per recuperare quella lucidità che viene sottratta loro dal beniamino di turno. Il problema è chi permette agli artistoidi di essere continuamente celebrati e osannati senza uno straccio di critica su ciò che viene dato in pasto al pubblico e vomitato sul mercato.