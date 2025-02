Sport.quotidiano.net - Mercato: la Rinascita è pronta a intervenire. Tutto ruota attorno alle condizioni di Robinson

Lasi gode l’ennesima settimana da prima in classifica e benedice la pausa che terrà a riposo la squadra da impegni di campionato fino a mercoledì 26. Coach Sandro Dell’Agnello ha concesso tre giorni di pausa, col gruppo che riprenderà glinamenti domani. Intanto la società si interroga su eventuali interventi sul, ma il nodo cruciale restano ledi Tomassini e. "In questa pausa dovremo capire alcune cose e la prima è quel che verrà fuori dall’ulteriore controllo di mercoledì (domani, ndr) sulledi", rivela il direttore generale di Rbr, Davide Turci. L’americano si è fatto male all’inguine lunedì 1° febbraio a Milano ed è ancora fermo da allora. "Siamo ottimisti – continua Turci –, speriamo di avere buone notizie e di riaverlo in campo con Torino o Orzinuovi.