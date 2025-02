Ilfattoquotidiano.it - Mentre Macron valuta l’invio di armi e truppe in Ucraina, la Francia diventa il primo acquirente Ue di gnl russo

Il presidente Emanuelriflette sulla possibilità di inviare altre, e forse, in. Nel frattempo laconquista la prima posizione tra gli importatori europei di gas liquefatto, scalzando la Spagna. Lo rende noto l’istituto Ieefa (Institute for Energy, economics and financial analysis), secondo il quale la Russia ha rappresentato oltre 1/3 delle importazioni francesi di gnl nel 2024. Secondo l’istituto, nel 2024, le importazioni insono balzate dell’81%, a fronte di un calo del 13% a 25,3 miliardi di metri cubi delle importazioni complessive. La, che affida alle centrali nucleari il soddisfacimento circa il 70% del suo fabbisogno elettrico, non è peraltro un paese particolarmente dipendente dal gas, come lo sono invece Italia o Germania.Attraverso il terminale di Dunkerque ha accolto il 27% delle importazioni di gnldi tutta l’Unione Europea.