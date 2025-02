Ilgiorno.it - Melzo, lavori senza fine in palestra “Cacciata” l’impresa inadempiente

"dei sospiri" di via De Amicis, un sopralluogo consiliare la scorsa settimana e poi la determina che "straccia" il contratto conappaltatrice. Idi ristrutturazione si sono fermati al 60%. Ma l’obiettivo di finire entro l’estate resta: nessuna nuova gara, le opere residue saranno portate avanti, probabilmente a singoli lotti, da imprese esterne incaricate dal Comune. Inon si fermano, la polemica nemmeno. Quella politica e quella fra il Comune e i familiari degli alunni delle medie di riferimento: costretti, sino aanno, a svolgere attività fisica e allenamenti in sedi alternative. Il sopralluogo sul cantiere dellaa ridosso delle medie di via De Amicis era stato chiesto ormai due mesi fa, dopo una commissione "straordinaria" sull’edilizia scolastica in municipio: nel corso della quale si era relazionato sulle vicende del "cantiere sfortunato", in ritardo ormai irreversibile sul cronoprogramma.