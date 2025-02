Meloni | aiutati evasori?Bugieno a furbi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.15 "Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie". Così la premiersui social, sottolineando la somma "record recuperata dall'evasione fiscale". "La nostra visione è chiara: non c'è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto e magari si trova in difficoltà merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve,merita di essere aiutato dallo Stato", afferma. "Vogliamo uno Stato che non opprima più famiglie e imprese".