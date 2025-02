Quotidiano.net - Meloni fissa i paletti: "No all’Europa anti-Trump. Dialogare con gli Stati Uniti"

Arriva per ultima, e arriva all’Eliseo poco convinta. A Giorgiail modello di vertice informale convocato da Macron a Parigi piace poco. Ma la distanza principale è di sostanza: per la premier italiana l’idea di un "formato" è fuori discussione. Al contrario, avverte i leader seduti al suo fianco, l’Europa devecon gli Usa "perché è nel contesto euro-atlco che si fonda la sicurezza europea e americana". Ma va anche oltre: gli americani lavorano "per giungere alla pace e anche noi dobbiamo fare la nostra parte". Insomma, una posizione diametralmente opposta a quella muscolare che alcuni, fra cui forse anche Macron, avrebbero in mente. Sia ben chiaro: a Palazzo Chigi nessuno mette in discussione la necessità di vedersi in fretta, vista l’accelerazione impressa da, con l’incontro organizzato a Riad.