Ilfattoquotidiano.it - Meloni e Trump fatti l’una per l’altro anche nel via libera alla corruzione

Corsi e ricorsi storici. Tra le prime mosse giuridiche del governoc’era il viaall’ergastolo ostativo, ma con una norma che non andava affatto dparte giusta. Via lalista dei reati per cui fino a quel momento era obbligatorio. E cosa imponeappena fresco di presidenza? Di congelare la legge Usa sullainternazionale che conta mezzo secolo di vita. Era il 1977 quando fu approvata sotto la presidenza Carter. Il colpo di spugna adesso manda in visibilio le imprese. Ma lascia di stucco i giuristi europei perché il Foreign corrupt practice act è stato un puntello strategico nella lottae ha marciato assieme alle convenzioni internazionali siglate in seguito, quella dell’Ocse del 1997 sulladei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e quella dell’Onu sottoscritta a Merida nel 2003.