Velvetgossip.it - Melissa Satta e Carlo Beretta celebrano un compleanno indimenticabile a Dubai con una torta sorprendente

Leggi su Velvetgossip.it

È stato un weekend di festeggiamenti e romanticismo per, che hanno scelto la scintillanteper celebrare il 28°di. L’ex velina, 39 anni, ha organizzato un evento speciale per il suo compagno, figlio di Pietro Gussallie nipote di Bartolomeo, il fondatore della storica fabbrica di armi. Questonon è solo un momento di gioia personale, ma rappresenta anche un importante traguardo per un giovane uomo che ha già raggiunto notevoli risultati nella sua carriera.Un soggiorno da sogno al Bulgari ResortLa coppia ha soggiornato presso il lussuosissimo Bulgari Resort, una struttura di alta classe situata sulla baia artificiale di Jumeira. Questo resort, progettato con un’architettura che richiama lo stile italiano, è un vero e proprio angolo di paradiso, con suite eleganti, ristoranti gourmet e un servizio impeccabile.