Amica.it - Meghan Markle, una rara foto con Lilibet per il lancio del brand “As Ever”

Leggi su Amica.it

Il 4 marzo, su Netflix, arriverà With Love,, la nuova serie che ci porterà a casa – a dir la verità, non la sua – di. E ora che il countdown è iniziato, la duchessa del Sussex ha pensato bene di promuovere se stessa su Instagram, da qualche settimana il suo canale privilegiato per comunicare con i fan e con il mondo. Ed è proprio su Instagram che la moglie dei principe Harry oggi, 18 febbraio, ha fatto un grande annuncio su un progetto che sembrava essere stato accantonato ma che, evidentemente, torna in auge con alcune modifiche.Nel filmato che vedete qui sotto,ha condiviso un’importante novità legata alla sua carriera: «Alcuni di voi potrebbero aver sentito delle voci su quello che sto creando.