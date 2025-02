Panorama.it - Meghan Markle, continua il flop del suo brand: ora a cambiare è il nome

Leggi su Panorama.it

ci riprova. Dopo il clamorosodel suo primo tentativo imprenditoriale con American Riviera Orchard (ARO), la Duchessa del Sussex ha frettolosamente cambiato strategia, presentando un nuovo marchio: As Ever. Un reing lampo, che sembra più un disperato tentativo di salvare la faccia che una mossa strategica ben ponderata.Lanciato in pompa magna l'anno scorso con un’idea semplice – vendere marmellate artigianali griffate– American Riviera Orchard si è rivelato un autentico buco nell’acqua. Tra errori burocratici, mancanza di una visione chiara e problemi con il marchio, il progetto si è sgretolato sotto il peso delle sue stesse ambizioni. I barattoli di marmellata, inviati strategicamente a celebrità come Chrissy Teigen e Kris Jenner, non hanno generato la frenesia sperata, e ilstesso del marchio è stato contestato da Harry & David, azienda proprietaria del marchio "Royal Riviera".