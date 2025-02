Lettera43.it - Meghan Markle cambia nome al suo brand: American Riviera Orchard diventa As Ever

A meno di due settimane dal debutto della sua serie su Netflix, in streaming dal 4 marzo,ha annunciato un’importante operazione di reing. La Duchessa del Sussex ha infatti detto addio ad, suo marchio di lifestyle presentato proprio 12 mesi fa,ndone ilin As. «Alcuni di voi potrebbero aver sentito delle voci su quello che sto creando», ha esordito in un post su Instagram che accompagna un breve filmato. «Sono entusiasta di presentarvi As, un marchio che ho creato e in cui ho messo il mio cuore». Nel filmato inoltre si sente anche la voce del marito Harry, che all’inizio le conferma l’avvio della registrazione. Online anche il nuovo sito ufficiale con un’immagine a tutto schermo molto suggestiva: di spalle, immersa in un giardino verdeggiante e al fianco della mamma, c’è la piccola figlia Lilibet in una delle rare fotografie pubbliche.