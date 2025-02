Lettera43.it - Medio Oriente, Hamas conferma il rilascio di sei ostaggi sabato 22 febbraio

Un alto funzionario diha dichiarato all’emittente al-Mayadeen che22seiverranno rilasciati in cambio della scarcerazione di alcuni detenuti palestinesi. La decisione, ha spiegato, è stata presa «dopo consultazioni con i mediatori in Qatar ed Egitto, nonché con la leadership dia Gaza». L’accordo prevede inoltre l’introduzione di «macchinari pesanti, rimorchi e materiali edili» nel territorio. Il capo negoziatore dia Gaza, Khalil al Hayya, hato in un discorso registrato che giovedì 20saranno consegnati a Israele i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli.La restituzione dei corpi di Shiri Bibas e dei due figli a pochi giorni daldel padreDopo 501 giorni di attesa,ha quindi deciso di restituire i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli, Kfir, di quattro anni, e Ariel, di nove mesi.