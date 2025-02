Ilrestodelcarlino.it - Medici a quattro zampe al Sant’Orsola: coccole con le pazienti operate di tumore

Bologna, 18 febbraio 2024 – Al reparto di Ginecologia oncologica dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola a Bologna ci sono nuovispeciali: non indossano il camice, ma un morbido pelo; sono simpatici e affettuosi; il loro obiettivo è quello di favorire il benessere delle donne in cura per unginecologico. Rucola, Gilda, Aria, Speedy e Terence sono cinque cani (due shih tzu, un amstaff, un jack russell e un meticcio) opportunamente addestrati e coadiuvati da operatori esperti che ogni martedì mattina per due ore faranno visita alledel reparto. Una terapia con giochi eLe visite di questi amici animali, oltre ae giochi, prevedono anche momenti dedicati all'accudimento degli animali da terapia, che risultano attività rilassanti per le. "Il momento in cui una donna riceve una diagnosi die si trova a dover affrontare il percorso di cure oncologiche è estremamente delicato e carico di sfide emotive e fisiche.