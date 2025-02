Velvetgossip.it - Mauro Icardi accusa Wanda Nara di rapimento: la battaglia per le figlie si intensifica

La guerra tracontinua a infiammare i gossip argentini e internazionali, rendendo il divorzio dell’ex coppia uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi. Recentemente, sono emerse notizie secondo cuiavrebbe denunciato la sua ex moglie per ‘di minore’, un’grave che ha sollevato un’ondata di polemiche e discussioni. La questione centrale sembra ruotare attorno alla custodia delle loro due, Isabella e Francesca, rispettivamente di 9 e 8 anni.Secondo i rumor,, 38 anni, non permetterebbe a, 31 anni, di vedere le bambine. La situazione si è ulteriormente complicata quando si è appreso che lapotrebbe aver contravvenuto a disposizioni giudiziarie, portando lein un altro Paese senza il consenso dell’ex marito. Le tensioni tra i due ex coniugi sono palpabili e le ripercussioni legali sembrano essere imminenti.