Maurizio Massè nega l' omicidio di Michele Della Malva in udienza a Busto Arsizio

ha risposto per due ore alle domande del Gip di(Varese), Anna Giorgetti, respingendo l'accusa di aver assassinato in concorso con la 49enne di origini brasiliane Adilma Pereira Carneiro, maritodonna. Per il delitto del dicembre 2011 a Mesero (Milano), volto notocriminalità di Quarto Oggiaro considerato dagli inquirenti vicino alle 'ndrine calabresi, è stato fermato sabato scorso dai carabiniericompagnia di Legnano su ordine del pubblico ministero Ciro Caramore, che coordina l'indagine. È stato proprio il Pm Caramore a riaprire il caso13 anni dopo il decesso. Fu lui, nell'agosto scorso, ad arrestare Pereira Carneiro per l'di Fabio Ravasio, suo compagno, travolto da un'auto mentre era in bicicletta a Parabiago (Milano) il 9 agosto 2024.