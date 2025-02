Donnapop.it - Maurizio Lastrico, tutta la verità su moglie e figli: sta con Maria Chiara Giannetta?

Leggi su Donnapop.it

, attore contemporaneo tra i più apprezzati e amati dal grande pubblico, incuriosisce per la sua vita privata, del tutto misteriosa! Scopriamo tutto di seguito!Leggi anche:parla del fidanzato e dei«Io e? Ecco cosa faremo»Coinvolgente e versatile,è un attore di solida formazione teatrale. Grande protagonista di Zelig e di tante serie televisive popolari, tra cui Don Matteo, passa con disinvoltura dall’esilarante cabaret a ruoli più impegnati. Cosa altro sappiamo dell’artista genovese? View this post on InstagramA post shared by Zelig (@zeligofficial)L’attore non è sposato ma a quanto pare è fidanzato con una misteriosa ragazza di nome Elisabetta. Molto attento alla sua privacy,non ama molto parlare di sentimenti, per cui gli argomenti riferiti a tale sfera della sua vita sono pochissimi.