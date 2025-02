Tpi.it - Matteo Salvini contro Marina Berlusconi: “Trump merita il Nobel per la Pace”

Leggi su Tpi.it

Il vicepremier e ministro delle Infrastruttureha chiesto di assegnare al presidente degli Stati Uniti, Donald, il premioper laper il suo impegno nei negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina e nel mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.“L’elezione dicambia tutto. Chi lo critica o rosica o non capisce”, ha detto oggi il leader della Lega a margine di una visita a Genova, commentando le dichiarazionil’attuale inquilino della Casa bianca di, che in un’intervista a Il Foglio aveva definito “atti di bullismo” le ultime mosse del magnate repubblicano. “Io penso che il nemico non sia, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni”, ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.