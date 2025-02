Oasport.it - Matteo Berrettini: “Volevo battere Djokovic da anni. Mi sarebbe piaciuto vincere in passato…”

ha sconfitto Novakin due set e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Doha, ruggendo in maniera perentoria come nei suoi giorni migliori. Il tennista romano è stato impeccabile contro il fuoriclasse serbo: ha annullato tre break-point nel sesto game del parziale iniziale, ha giocato di forza nel finale del tie-break che ha deciso la frazione d’apertura e poi ha controllato brillantemente il secondo set.Il nostro portacolori ha esordito nel miglior modo possibile sul cemento della capitale del Qatar, ribaltando un sorteggio sfavorevole e battendo il fenomenale balcanico per la prima volta in carriera: dopo aver perso i quattro precedenti, tra cui l’atto conclusivo di Wimbledon 2021, l’azzurro ha invertito la rotta contro il 24 volte Campione Slam e può così proseguire la propria avventura in Medio Oriente.