Mattarella parla ancora alla Russia: "Torni a rispettare Carta Onu"

Sergioha rivolto un chiaro invitoaffinchéla sovranità degli Stati e il diritto internazionale. Da Cettigne, in Montenegro, dove ha incontrato il presidente Yakov Milatovic, il capo dello Stato ha dichiarato: “L’auspicio è che laa svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni Stato. È un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e delladelle Nazioni Unite“.La posizione italiana sulla guerra in Ucrainaha ribadito che la posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina è rimasta invariata negli ultimi tre anni. “È nitida, limpida, chiarissima“, ha affermato, sottolineando la necessità di ristabilire il rispetto del diritto internazionale. Il Presidente ha ricordato il sostegno offerto all’Ucraina da parte dell’Italia insieme all’Unione Europea e agli Stati Uniti, rimarcando l’importanza di una ferma adesione ai principi di sovranità e integrità territoriale.