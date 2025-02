Mattarella la prima risposta alla Russia dopo gli attacchi | Noi sempre stati chiari sull’Ucraina | spero che Mosca torni a rispettare le regole Onu

Leggi su Open.online

Torna a parlare dellail presidente della Repubblica Sergio, per lavoltagliarrivati dportavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, per il discorso del Capo dello Stato agli studenti dell’Università di Marsiglia. In quell’occasione,aveva fatto un articolato intervento in cui metteva a confronto il progetto nazista del Terzo Reich con l’invasione russa in Ucraina.Italiastata con KievDa parte diè arrivato l’auspicio che «laa svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni stato, è un auspicio che hofatto nel rispetto del diritto e della carta delle nazioni Unite». A margine dell’incontro con il presidente montenegrino Yakov Milatovic a Cettigne,ha poi aggiunto: «Per il rispetto doverosolibera stampa.