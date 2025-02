Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “In Ucraina serve una pace giusta. La Russia torni ad avere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità degli Stati”

“L’auspicio è che laa svolgere undineldi ogni stato. È un auspicio che ho sempre fatto neldel diritto ecarta delle Nazioni Unite”. Sergiotorna a parlare del conflitto in, dopo il recente scontro a distanza con la portavoce del ministeroesteri di Mosca, Maria Zakharova, per il paragone fatto dal capo dello Stato che ha equiparato l’invasione dell’all’operato del Terzo Reich. Il presidenteRepubblica è intervenuto a Cettigne, in Montenegro, dopo un bilaterale con l’omologo Yakov Milatovic: “Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale”, ha ribadito.è tornato poi a chiedere “unaine che non sia fittizia o fragile”, visti i colloqui in corso traUniti esulla base di un piano che possa dare il via alle trattative alle quali prenderà parte anche Volodymyr Zelensky.