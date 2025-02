Lettera43.it - Mattarella: «Auspico che la Russia torni a rispettare la sovranità di ogni nazione»

Durante la sua visita di Stato in Montenegro, il presidente della Repubblica Sergioha per la prima volta affrontato il tema delle recenti minacce provenienti dalla, in seguito al suo discorso del 5 febbraio a Marsiglia in cui aveva paragonato l’operato di Mosca a quello del Terzo Reich. Il capo dello Stato ha ribadito la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea in merito al rispetto del diritto internazionale. Rispondendo a una domanda della stampa,ha dichiarato: «L’auspicio è che laa svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto delladiStato, è un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle Nazioni Unite». Senza alimentare ulteriori tensioni, il Capo dello Stato ha scelto di non replicare direttamente alle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.