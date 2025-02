Gravidanzaonline.it - Matrescenza: cosa significa e perché si parla di trasformazione della maternità

Quando sidel diventare genitori (e in modo particolare madri) si ripete spesso che si tratta di un’esperienza che cambia la vita. Il messaggio implicito e scontato è che questo cambiamento sia sempre in meglio. In realtà non è sempre così o comunque non è così immediato e sono tante, ed estremamente forti, le trasformazioni che l’arrivo di un figlio possono determinare. Diventare madri non è automatico, ma comporta un processo, una vera e propria rivoluzione, che prende il nome di.Cos’è lase nesempre di piùIl Postpartum Support International (PSI) utilizza l’analogia con l’adolescenza, spiegando che così come quella è la fase in cui i bambini diventano adulti, così laè il processo tramite il quale una donna diventa madre. Coniato per la prima volta negli anni Settanta dall’antropologa Dana Rafael, il concetto diè andato sempre più diffondendosi per la maggiore sensibilità e attenzione ai temifemminilità.