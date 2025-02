Sport.quotidiano.net - Matelica. Falcioni: "Buona prova a Urbania. La strada presa è quella giusta»

Ilè tornato dacon un punto importante per la classifica e il morale. "Siamo soddisfatti dellacontro una squadra ostica e su un campo difficile", dice il diesse dei biancorossi, Lorenzo. La formazione di Ettore Ionni avrebbe potuto anche vincere con una doppietta di Mauro Iori, ma la fortuna le ha voltato le spalle. "C’è un pizzico di rammarico per l’incrocio di Iori che ci avrebbe permesso di fare il colpo esterno, ma il pareggio è giusto – prosegue il diesse– al termine di una sfida molto tirata. Da parte del gruppo mi aspettavo una risposta così. Pian piano sta venendo fuori l’amalgama di squadra sotto le direttive di Ionni: lada percorrere è questa". Grazie al risultato positivo ilsi porta a 28 punti in classifica, ma il Fabriano - "corsaro" a Chiesanuova - recupera due lunghezze in chiave salvezza tornando a -5.