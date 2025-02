Dilei.it - Massimo Ranieri, concerto rinviato: il problema all’occhio nato a Sanremo

Questa volta è il caso di toccare ferro: i meme disu una sua salute d’acciaio e inscalfibile hanno portato sfortuna a. Gli spettacoli programmati al Teatro Diana di Napoli del cantante di Perdere l’Amore non andranno in scena come previsto.A comunicarlo è la direzione del teatro, che ha aggioril calendario con le nuove date. Il cantante partenopeo, icona della musica italiana, è costretto a fermarsi per problemi di salute, come confermato dal comunicato ufficiale.Quando ci saranno gli spettacoli diNiente sipario quindi stasera 18 febbraio peral Teatro Diana, ma lo show non è cancellato, solo posticipato. Lo spettacolo previsto per martedì 18 febbraio slitta a mercoledì 2 e giovedì 3 aprile alle 21, con la possibilità per gli spettatori di ottenere un rimborso.