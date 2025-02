Ilrestodelcarlino.it - Massa Lombarda, celebrati i 50 e i 60 anni di matrimonio in Comune

(Ravenna), 18 febbraio 2025. "In un'epoca profondamente mutata neglidove sempre più spesso si privilegia la cultura dell'Io, dove la povertà sociale è sempre più un fantasma da cui difendersi, vedere coppie che hanno costruito e condiviso un così lungo percorso, tanto da tagliare il traguardo dei 50 e 60insieme, ci dimostra che le persone possono davvero fare la differenza. A loro va un sentito ringraziamento per essere da esempio e monito per le nuove generazioni ed al contempo un plauso per il loro percorso di vita”. Così il sindaco di, Stefano Sangiorgi, commenta la bella iniziativa svoltasi lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, nella cittadina, dove la locale amministrazione comunale ha celebrato i 50 e i 60didelle coppie massesi attraverso un evento svoltosi alla Sala del Carmine.