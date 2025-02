Dayitalianews.com - Mascali, due giovani avevano allestito un’attività di spaccio in casa, arrestati

Prosegue senza sosta, da parte dei Carabinieri di Catania, la lotta al fenomeno delloe dell’uso di sostanze stupefacenti, un business illecito che alimenta le casse della criminalità organizzata.I Carabinieri della Stazione die del Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre hanno proceduto, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, all’arresto in flagranza di duedel posto di 23 e 26 anni, perché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.L’attività investigativa dei Carabinieri ha portato a concentrare l’attenzione su un’abitazione nei pressi di via Vittorio Amedeo, che, verosimilmente, era utilizzata come base operativa da alcuni spacciatori per organizzare e perfezionare lo scambio droga-denaro con i loro “clienti”.